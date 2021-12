https://it.sputniknews.com/20211216/bce-lascia-tassi-di-interesse-invariati-ma-avvia-il-tapering-sui-riacquisti-di-titoli-14217762.html

Si è conclusa oggi la conferenza stampa della Banca centrale europea (Bce), con una decisione che appare simmetrica a quella della Federal Reserve. I tassi di... 16.12.2021, Sputnik Italia

Per quanto riguarda il PEPP (Programma di acquisto per l’emergenza pandemica), il tapering inizierà da gennaio 2022.Da gennaio a marzo il ritmo di acquisto di attività verrà ridotto rispetto al trimestre precedente (ottobre – dicembre 2021).Inoltre “il Consiglio direttivo ha deciso di estendere l’orizzonte dei reinvestimenti del PEPP il che significa che il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nell’ambito del PEPP almeno sino alla fine del 2024 sarà reinvestito”.“In ogni caso, la futura riduzione del portafoglio del PEPP sarà gestita in modo da evitare interferenze con l’adeguato orientamento di politica monetaria”, si aggiunge.E non è tutto, perché per quanto riguarda il programma di acquisto di attività PAA, verrà progressivamente ridotto a partire dal secondo trimestre del 2022, passando da 40 miliardi di euro fino a 20 miliardi di euro a partire da ottobre 2022.

