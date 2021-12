https://it.sputniknews.com/20211216/australia-4-bambini-morti-nellesplosione-di-un-gonfiabile-altri-5-feriti-14204617.html

Australia, si ribalta castello gonfiabile: 4 bambini morti e altri 5 feriti

Australia, si ribalta castello gonfiabile: 4 bambini morti e altri 5 feriti

In Australia, per l'improvviso capovolgimento di un castello gonfiabile, 4 bambini sono morti e altri 5 risultano gravemente feriti. 16.12.2021, Sputnik Italia

Lo riferisce la polizia dello stato della Tasmania, che conferma così l'incidente:L'incidente è avvenuto durante le celebrazioni per il Big Day In, per la fine dell'anno scolastico.I servizi di emergenza sono stati allertati per questo incidente alla Hillcrest Primary School di Devonport intorno alle 10 di questo giovedì.Il commissario di polizia della Tasmania, Darren Hine, ha dichiarato:"Posso ora confermare con tristezza che quattro bambini sono morti, quattro sono in condizioni critiche e uno è in condizioni gravi. Erano studenti di sesta (circa la prima media italiana - ndr). Dei quattro bambini (deceduti), due erano maschi e due femmine. Nel giorno in cui questi bambini avrebbero dovuto festeggiare il loro ultimo giorno di scuola elementare, invece stiamo tutti piangendo la loro scomparsa. [...] I nostri cuori piangono per le famiglie e le persone care, i compagni di scuola, gli insegnanti di questi giovani che se ne sono andati troppo presto. [...] I nostri pensieri vanno anche al personale dei servizi di emergenza, che è intervenuto per cercare di salvare la vita di queste persone", riferisce la SbsNews.

