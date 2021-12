https://it.sputniknews.com/20211216/adolescenti-ai-limiti-della-depressione-il-2-pensa-che-sia-meglio-morire-14216367.html

Adolescenti ai limiti della depressione, il 2% pensa che sia meglio morire

Se già prima della pandemia si intravedevano sintomi che le nostre società opulente non sonopiù in grado di dare un senso e uno scopo alla vita delle nuove... 16.12.2021, Sputnik Italia

Tristezza, difficoltà a trovare senso in quello che si sta facendo: in parole povere, depressione adolescenziale, e anche profonda.La pandemia aumenta gli stati di disagio psico-sociale degli adolescenti e così il 12% di essi dichiara di non sentirsi in forma, il 9% di sentirsi poco in forma e il 2,7% di non sentirsi affatto in forma.E poi c’è quel 2% che ogni giorno pensa addirittura che sarebbe meglio morire. Ma c’è un 15,3% che pensa sarebbe meglio morire per la metà del tempo. Gli adolescenti con pensieri autolesionisti sono, sul totale, il 17,3% degli intervistati.“Credo vi sia, nel nostro Paese, un’urgenza che viene prime di tutte le altre: prenderci cura della salute mentale dei bambini e degli adolescenti”.Come dire che chiuderemo i reparti Covid-19 e sfonderemo le pareti dei reparti di psichiatria degli ospedali.

