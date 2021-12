https://it.sputniknews.com/20211215/troppi-contagi-saltano-mercatini-di-natale-e-concerti-di-capodanno-in-decine-di-citta-14189162.html

Troppi contagi, saltano mercatini di Natale e concerti di Capodanno in decine di città

Troppi contagi, saltano mercatini di Natale e concerti di Capodanno in decine di città

La decisione è stata presa da sindaci e governatori per evitare assembramenti durante le festività natalizie.

2021-12-15T09:50+0100

2021-12-15T09:50+0100

2021-12-15T09:51+0100

natale

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/13/9919413_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d14af33c899f10f90faa1ea542552d8c.jpg

Non sarà un bianco Natale per tutti. In otto regioni italiane sale il numero dei ricoverati per Covid e il tasso di occupazione delle terapie intensive. E così Marche, Lazio, provincia autonoma di Trento, Piemonte, Umbria, Campania, Sicilia e Toscana rischiano di scivolare in zona gialla subito dopo il fine settimana natalizio.Chi potrebbe dire addio alla zona bianca già dal prossimo lunedì, invece, è la Liguria dove, come si legge sull’Huffington Post, i pazienti Covid occupano già il 12 per cento dei reparti di rianimazione.Evitare assembramenti e situazioni di rischio, quindi, diventa fondamentale per limitare i danni e contenere l’impennata della curva epidemica. Per questo, molte città italiane si preparano a stravolgere i propri programmi in vista delle feste.Si parte dalla Campania, con il governatore Vincenzo De Luca che ha emesso un’ordinanza che proibisce le feste in piazza per Capodanno in tutto il territorio regionale. Non ci saranno i classici veglioni neppure in Liguria.Il governatore, Giovanni Toti, citato dal Mattino, preferisce evitare di “ammucchiare in piazza molte migliaia di persone che con lo spirito della festa si abbracciano e festeggiano insieme”, definendolo “un azzardo di troppo”. Concerti annullati, quindi, la notte di San Silvestro, anche a Sestri Levante e Rapallo.Una decisione simile è stata presa anche dal sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, che ha cancellato il concertone del 31 dicembre. Niente manifestazioni neppure a Treviso, Verona, Trieste, Ravenna, Reggio Emilia, Olbia, Cagliari, Alghero, Pescara e Palermo.A Venezia ci sarà il tradizionale concerto alla Fenice, ma nessun evento pubblico all’aperto, compresi gli spettacoli pirotecnici. L’obiettivo è sempre lo stesso. Evitare il più possibile i contatti.“Se si continua a crescere – ha avvertito - ci avvicineremo all'arancione e cominceremo a parlare di chiusure dei confini comunali, accesso vietato a chi non ha super green pass, e se poi si passerà al rosso si chiude”.Bari e Terni ospiteranno invece i veglioni, che saranno trasmessi da Rai e Mediaset. Ma anche qui i posti in piazza saranno assegnati e limitati. E per accedere servirà il super green pass. Anche a Roma il concerto Tommaso Paradiso, Coez e Blanco al Circo Massimo sarà a numero chiuso, salvo variazioni dell'ultimo minuto, imposte da un possibile cambio di fascia.Stop ai mercatini nataliziLo stop è arrivato anche a Bienno, nel Bresciano. E la lista potrebbe allungarsi con il passare dei giorni. Intanto, sono diversi i comuni e le regioni che valutano anche di reintrodurre l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, per cercare di limitare le occasioni di contagio.

https://it.sputniknews.com/20211214/veneto-verso-la-zona-gialla-sospese-le-operazioni-che-implicano-la-terapia-intensiva-14183898.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

natale, coronavirus in italia