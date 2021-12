https://it.sputniknews.com/20211215/spettacolo-di-supereroi-acrobati-per-i-bambini-allospedale-san-paolo-di-milano---video-14202678.html

Spettacolo di supereroi acrobati per i bambini all'ospedale San Paolo di Milano - Video

Gli alpinisti vestiti da supereroi si sono calati dal tetto dell'ospedale San Paolo di Milano, in uno spettacolo per i piccoli pazienti e un atto di... 15.12.2021, Sputnik Italia

I supereroi hanno poi visitato il Dipartimento di Pediatria, visitando i bambini ricoverati.Batman, Hulk, Ironman, Spiderman e Superman erano solo alcune delle famose figure di supereroi presenti all’ospedale."È una emozione fortissima essere qui a fare questa calata dei superoi con gli altri ragazzi e vedere quanto in realtà sono forti questi bambini ci deve mettere molta forza perché veramente quello che affrontano è molto più grande di quello che noi affrontiamo ogni giorno", ha commentato Spiderman.EdiliziAcrobatica, azienda milanese specializzata nei lavori di manutenzione e costruzione attraverso l'utilizzo di alpinisti, ha offerto il proprio personale per l'evento acrobatico come gesto di buona volontà.

