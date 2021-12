https://it.sputniknews.com/20211215/roma-fiamme-in-caserma-carabinieri---video-14197144.html

Roma, fiamme in una caserma dei carabinieri: un ferito - Video

Nella caserma dei carabinieri Salvo D'Acquisto, in zona Tor Di Quinto, a Roma, è scoppiato un incendio. 15.12.2021, Sputnik Italia

Secondo i pompieri, l'incendio è divampato all'interno di un locale adibito a foresteria, per cause al momento imprecisate. Lo riporta Ansa.Un carabiniere ferito è stato trasportato in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni, secondo le prime informazioni.

roma