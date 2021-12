https://it.sputniknews.com/20211215/pordenone-no-vax-volevano-occupare-ospedale-la-polizia-blocca-il-tentativo-14191921.html

Pordenone, no vax volevano occupare ospedale: la polizia blocca il tentativo

Sventato un tentativo di occupazione da parte di alcune decine di persone appartenenti all'area no-vax da parte delle forze dell'ordine. 15.12.2021, Sputnik Italia

Gli uomini delle forze dell'ordine, su disposizione da parte della questura di Pordenone, hanno bloccato sul nascere un tentativo di alcuni esponenti all'area no-vax di occupare la direzione sanitaria dell'Ospedale civile della cittadina friulana.La Digos ne aveva intercettato i messaggi la notte scorsa. In essi si esortavano gli appartenenti ad un gruppo contrario ai vaccini a presentarsi nella giornata di oggi di fronte al presidio ospedaliero, con l'intento di sostenere il personale sanitario che si era visto sospeso dal servizio, a causa dell'obbligo di vaccinazione, obbligo evidentemente da alcuni non rispettato.Si era così deciso per l'occupazione della struttura, ma il tentativo è stato bloccato sul nascere.

