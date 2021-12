https://it.sputniknews.com/20211215/pechino-accoglie-con-favore-la-partecipazione-dei-compatrioti-taiwanesi-alle-olimpiadi-2022-14197210.html

Pechino accoglie con favore la partecipazione dei compatrioti taiwanesi alle Olimpiadi 2022

La Cina accoglie con favore la partecipazione dei connazionali taiwanesi ai Giochi Olimpici invernali di Pechino del 2022, nonostante le relazioni tese tra... 15.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-15T15:15+0100

2021-12-15T15:15+0100

2021-12-15T15:15+0100

Ma Xiaoguang ha espresso così la posizione della Repubblica Popolare Cinese al riguardo: Nonostante non sia stato riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale come Stato sovrano, Taiwan prenderà parte ai Giochi come squadra autonoma sotto la bandiera della Taipei cinese.Dal 4 al 20 febbraio si svolgeranno a Pechino le Olimpiadi invernali del 2022. Le Paralimpiadi invernali si terranno nella capitale cinese dal 4 al 13 marzo.Taiwan è governata indipendentemente dalla Cina continentale dal 1949. Pechino considera l'isola come una sua provincia, mentre Taiwan - un territorio con un proprio governo democraticamente eletto - sostiene di essere un Paese autonomo, ma non dichiara l'indipendenza.

