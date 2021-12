https://it.sputniknews.com/20211215/palermo-risultava-cieco-ma-andava-in-bici-ed-era-in-possesso-di-patente-arrestato-14192723.html

Palermo, risultava cieco ma andava in bici ed era in possesso di patente: arrestato

Palermo, risultava cieco ma andava in bici ed era in possesso di patente: arrestato

Gli uomini della Guardia di Finanza del comando di Palermo hanno arrestato un uomo di 40 anni, in quanto quest'ultimo percepiva da almeno dieci anni una... 15.12.2021, Sputnik Italia

L'uomo, nel 2018, sebbene risultasse non vedente, aveva provveduto a rinnovare la patente di guida. Da lì le indagini, che hanno portato all'arresto.Si era recato alla motorizzazione civile ed aveva rinnovato la patente. Alla visita, il medico di turno gli aveva prescritto l'uso di lenti correttive durante la guida.Da lì le indagini ed i pedinamenti da parte delle forze dell'ordine, che hanno portato all'arresto.L'uomo è stato filmato mentre utilizzava una bicicletta, o mentre era intento a fare shopping, proprio nell'atto di guardare le vetrine dei negozi di un centro commerciale.Nonostante poi fosse titolare, tra le altre cose, di un'autorimessa, risulta che l'uomo percepisse anche il reddito di cittadinanza.Le indagini sono state svolte dai militari del 2° nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo.Il soggetto risulterebbe infine appartenente ad una organizzazione divenuta famosa nell'ambito dell'operazione Spacca Ossa, indagine scattata nel 2019 e condotta dagli uomini della Guardia di Finanza della città siciliana.L'organizzazione era specializzata nel pianificare falsi incidenti stradali, per avere importanti rimborsi da parte delle assicurazioni.Per questa precedente vicenda l'uomo era stato condannato alla reclusione per 14 anni e 10 mesi, in primo appello.Ora dovrà rispondere di truffa aggravata nei confronti dello stato, per un danno di circa 170mila euro. La Guardia di finanza ha provveduto al sequestro di 3 auto, 3 motocicli, una bicicletta elettrica e un magazzino.

