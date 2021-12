https://it.sputniknews.com/20211215/natale-figliuolo-e-pronto-a-vaccinare-gli-italiani-casa-per-casa-14188566.html

Natale, Figliuolo è pronto a vaccinare gli italiani casa per casa

Natale, Figliuolo è pronto a vaccinare gli italiani casa per casa

Vaccinare gli italiani casa per casa, schierando l’Esercito italiano? Se glielo dovessero chiedere, il generale di corpo d’armata Francesco Figliuolo... 15.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-15T09:24+0100

2021-12-15T09:24+0100

2021-12-15T09:24+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/10294057_0:92:2987:1772_1920x0_80_0_0_67dcaefcbdd592df5788a9f0d27e3cf6.jpg

“Siamo pronti a immunizzare casa per casa, fino a Natale abbiamo la disponibilità di 500mila dosi al giorno”, ha detto il generale Figliuolo.Il commissario Figliuolo, alla testa del Comando operativo di vertice interforze, spiega il piano per le festività, dopo il prolungamento dello stato d'emergenza fino al 31 marzo 2022.Domani, 16 dicembre, prende il via la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni, in tutte le regioni italiane. Oggi arriveranno le prime 1,5 milioni di dosi del vaccino Pfizer per vaccinare i 5-11enni.La campagna vaccinale in ItaliaMartedì 14 dicembre sono state somministrate 509.201 dosi di vaccino contro il Covid-19. Si viaggia ormai a questa media e così la campagna vaccinale ha sfondato le 103 milioni di dosi somministrate.L’88,31% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, mentre l’85,12% dei maggiori di 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. Sale a 12 milioni e mezzo la platea di persone che hanno ricevuto anche la dose di richiamo (terza dose).

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia