https://it.sputniknews.com/20211215/migranti-ricollocamenti-al-minimo-dal-2019-redistribuiti-in-ue-poco-piu-di-mille-rifugiati-14191532.html

Migranti, ricollocamenti al minimo: dal 2019 redistribuiti in UE poco più di mille rifugiati

Migranti, ricollocamenti al minimo: dal 2019 redistribuiti in UE poco più di mille rifugiati

I numeri sono contenuti nell'ultimo rapporto della fondazione Migrantes. E la situazione rischia di peggiorare con la riforma del trattato di Schengen proposta dalla Commissione Ue.

2021-12-15T12:36+0100

2021-12-15T12:36+0100

2021-12-15T12:36+0100

italia

immigrazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/13678798_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_9a4c032208f70a9bbfff8422ae240652.jpg

Dal 23 settembre del 2019, quando i ministri dell’Interno di Roma, Parigi e Berlino firmarono a Malta gli accordi che prevedevano la redistribuzione dei migranti sbarcati, secondo percentuali variabili, in base al numero di arrivi, sono stati ricollocati soltanto 1.020 richiedenti asilo. Appena l’1,3 per cento dei circa 80mila migranti approdati in Italia nello stesso periodo.Il dato è aggiornato al settembre 2021 ed è contenuto nel quinto rapporto della fondazione Migrantes dedicato ai rifugiati, che certifica, tra le altre cose, una diminuzione degli arrivi in Europa nel 2020.E la situazione non è destinata a migliorare nei prossimi mesi, anche alla luce del contenuto della riforma del trattato di Schengen, presentata nei giorni scorsi dalla Commissaria Europea per gli affari interni Ylva Johansson e dal vice presidente della Commissione Margaritis Schinas, che prevede misure più severe per evitare i movimenti secondari.Dietro la mossa della Commissione, osserva Gian Micalessin su Sputnik, ci sarebbe la volontà del presidente francese Emmanuel Macron di evitare problemi sul dossier immigrazione, in vista delle elezioni in programma per la prossima primavera. Quella della riforma del Trattato di Dublino, invocata da Roma, invece, è una prospettiva ancora lontana.Nel 2021 restano basse le percentuali di riconoscimento della nuova protezione speciale, pari all’11 per cento delle richieste presentate, mentre, come si legge sempre nel rapporto, citato dall’agenzia Agi, "ottengono un esito positivo in Commissione territoriale il 40% circa dei richiedenti protezione, contro il 24% del 2020 e il 21% del 2019”.Il numero dei rifugiati in Italia fino a dicembre del 2020, infine, era di 128mila, circa due ogni mille abitanti. Una proporzione inferiore a quella degli altri Paesi europei, come la Grecia, dove i beneficiari della protezione sono 10 ogni mille abitanti, o la Svezia, dove il rapporto arriva a 25 su mille.

https://it.sputniknews.com/20211214/migranti-cosi-macron-mette-ko-litalia-14184603.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, immigrazione