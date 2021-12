https://it.sputniknews.com/20211215/lex-poliziotto-derek-chauvin-si-dichiara-colpevole-di-aver-violato-i-diritti-civili-di-george-floyd-14200307.html

L'ex poliziotto Derek Chauvin si dichiara colpevole di aver violato i diritti civili di George Floyd

L'ex poliziotto Derek Chauvin si dichiara colpevole di aver violato i diritti civili di George Floyd

L'ex ufficiale di polizia di Minneapolis, Derek Chauvin, insieme ad altri tre ex poliziotti, inizialmente si è dichiarato non colpevole delle accuse di... 15.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-15T17:59+0100

2021-12-15T17:59+0100

2021-12-15T17:59+0100

la morte di george floyd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/10439533_28:0:1372:756_1920x0_80_0_0_3cb1b85209f35e341948a57da8b78d35.png

L'ex ufficiale di polizia Derek Chauvin mercoledì si è dichiarato colpevole di aver violato i diritti civili di George Floyd, cambiando la sua dichiarazione iniziale.L’assunzione di colpevolezza significa essenzialmente che Chauvin si risparmierà un processo federale a gennaio. Altri tre ex poliziotti accusati di reati di tipo federale insieme a Chauvin, devono ancora affrontare il processo su quelle accuse.Dopo essere stato condannato per l'omicidio di Floyd in primavera, Chauvin si è dichiarato non colpevole per violazione dei diritti civili, così come hanno fatto i suoi tre ex colleghi.Secondo le accuse Chauvin aveva privato Floyd dei suoi diritti inginocchiandosi sul suo collo mentre quest'ultimo era ammanettato e non opponeva resistenza, e poi è accusato di omissione di soccorso per non aver prestato assistenza medica.Floyd è morto durante un fermo di polizia in un pomeriggio di fine maggio 2020. Chauvin si è inginocchiato sul suo collo mentre Floyd era a terra da quasi 10 minuti. Un video che mostrava il suo arresto e la sua morte è diventato rapidamente virale e ha causato una massiccia protesta pubblica, spingendo un'ondata di proteste a livello nazionale contro la brutalità della polizia e il razzismo.Per Chauvin questo non è l'unico caso in cui è stato accusato di uso eccessivo della forza, in quanto è contemporaneamente sotto accusa in relazione a un incidente del 2017 con un ragazzo che all’epoca dei fatti aveva 14 anni. L'ex poliziotto si è dichiarato colpevole di aver privato il ragazzo del suo diritto costituzionale di essere libero dall'uso della forza irragionevole. Durante l'arresto del 2017, Chauvin ha tenuto il ragazzo per la gola e ha tenuto il suo ginocchio sul suo collo e sulla parte superiore della schiena mentre era ammanettato e non opponeva alcuna resistenza.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

la morte di george floyd