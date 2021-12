https://it.sputniknews.com/20211215/la-polizia-tedesca-avvia-unindagine-su-presunti-piani-per-assassinare-il-capo-della-sassonia-14196759.html

La polizia tedesca avvia un'indagine su presunti piani per assassinare il capo della Sassonia

2021-12-15T18:12+0100

germania

Cinque appartamenti a Dresda e una proprietà nella vicina città di Heidenau sono state perquisite nell'indagine su sospetti preparativi per un grave atto di violenza.Secondo la polizia, l'indagine è stata aperta dopo che i piani per assassinare Kretschmer sono stati discussi in una chat di gruppo sulla popolare applicazione di messaggistica istantanea Telegram.La chat, datata 7 dicembre, è stata inizialmente scoperta da giornalisti che lavoravano per l'emittente ZDF.Il procuratore ha detto che la ZDF ha presentato agli investigatori il contenuto dei messaggi che coinvolgerebbero un centinaio di membri del gruppo 2, legati dalla loro opposizione ai vaccini, allo Stato e alle attuali politiche sanitarie.La Germania vive grandi proteste contro le restrizioni imposte durante la pandemia da Covid-19, compresa la Sassonia, che è una delle regioni più colpite dal virus e dove il tasso di vaccinazione è inferiore alla media nazionale.

germania

germania