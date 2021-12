https://it.sputniknews.com/20211215/importante-novita-audio-per-gli-utenti-whatsapp-14191191.html

Importante novità "audio" per gli utenti Whatsapp

Importante novità "audio" per gli utenti Whatsapp

La novità diverrà disponibile per tutti gli utenti con l'ultimo aggiornamento. 15.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-15T20:26+0100

2021-12-15T20:26+0100

2021-12-15T20:26+0100

mondo

tecnologia

social network

whatsapp

costume

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/242/88/2428806_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_2e2770093ad93d57665922a8b2f10c13.jpg

Si sa, sempre più utenti di WhatsApp preferiscono comunicare con l'audio e non con i messaggi scritti.L'ultima funzionalità che WhatsApp ha annunciato è questa: sarà possibile d'ora in avanti avere un'anteprima degli audio prima di inviarli.Questa funzione di anteprima potrà essere utilizzata sia dagli utenti Android che iOS.La nuova funzione risulta alquanto semplice da usare: ci si deve ricordare di far scorrere il dito verso l'alto per bloccare il microfono per iniziare la registrazione.Una volta terminato il messaggio vocale, quando la registrazione verrà interrotta, l'icona cambierà in modalità riproduci. Premendo l'icona riprodotta ora sul display si riprodurrà l'audio. Solo se l'utente, a quel punto, sarà soddisfatto dell'audio, provvederà eventualmente al reale invio al destinatario. In caso contrario, potrà "cestinare" lo stesso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, tecnologia, social network, whatsapp, costume