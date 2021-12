https://it.sputniknews.com/20211215/il-green-pass-lo-devono-usare-anche-i-parlamentari-bocciato-il-ricorso-14197812.html

Il green pass lo devono usare anche i parlamentari: bocciato il ricorso

Il green pass lo devono usare anche i parlamentari: bocciato il ricorso

Per i parlamentari resta l'obbligo del green pass per accedere alle Camere di appartenenza. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto... 15.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-15T15:29+0100

2021-12-15T15:29+0100

2021-12-15T15:29+0100

politica italiana

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/733/60/7336016_0:318:2326:1626_1920x0_80_0_0_d9acfb5368c457c631d8563296107557.jpg

Gli ex grillini, eletti con i voti del Movimento 5 Stelle e poi fuoriusciti o cacciati, hanno perso il loro ricorso, perché la Corte costituzionale ha ritenuto che dai ricorsi non emerge alcuna manifesta lesione delle attribuzioni proprie dei parlamentari e che spettino all'autonomia delle due Camere l'interpretazione e l'applicazione dei rispettivi regolamenti. Lo riporta Ansa.Paragone e gli 8 deputati di Alternativa c'è, i quali che avevano sottoscritto uno dei due conflitti, lamentavano la menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali. I ricorrenti, infatti, sono dei non vaccinati.I parlamentari dissidenti, in particolare, denunciavano le modalità di adozione dell'obbligo di green pass, cioè la sua introduzione con delibere di organi interni alle Camere (Ufficio/Consiglio di Presidenza e Collegio dei questori), anziché attraverso una modifica dei regolamenti parlamentari, per cui sarebbe stata necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Aula.I parlamentari ritenevano quindi che fosse stata violata la riserva regolamentare (articolo 64 della Costituzione italiana) e insieme fosse stata compressa la partecipazione dei singoli parlamentari al procedimento legislativo, oltre che leso il libero svolgimento del loro mandato.In definitiva, chiedevano di essere esentati dall’uso del green pass in Parlamento, mentre nel resto del paese tutti gli italiani e le italiane sono obbligati a usarlo e a presentarlo.Pochi giorni fa, Gianluigi Paragone, il fondatore di Italexit, ha scritto su Facebook per dire no al “grande partito unico dell’euro e dell’Europa”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana, green pass