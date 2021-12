https://it.sputniknews.com/20211215/giorgia-meloni-sullo-stato-di-emergenza-in-italia-no-a-proroga-assurda-14187147.html

Giorgia Meloni sullo stato d'emergenza in Italia: "No a proroga assurda"

Giorgia Meloni dice un secco "no", con il suo partito in formazione compatta, alla proroga prevista per lo stato d'emergenza fino al marzo 2022. 15.12.2021, Sputnik Italia

Si dichiara fermamente contraria alla proroga dello stato d'emergenza, dicendo che Fratelli d'Italia voterà compatto per il no.La Meloni adduce a motivo del secco rifiuto il fatto che vi sia in primis un'alta adesione alla campagna vaccinale, che sia stato adottato il green pass e predisposto e posto in uso il super green pass, aggiungendo poi che le terapie intensive e i ricoveri siano sotto controllo.Poi indica quella che, a suo dire, è una vera emergenza, vale a dire "il tenere insieme una maggioranza che ha dentro tutto e il contrario di tutto. Ma non è più tollerabile scaricare sugli italiani questo gioco".Alza poi ancora di più il tono della polemica, parlando di fallimento per il governo in carica: "Con la proroga dello stato d'emergenza, il governo certifica il suo fallimento".Indirizza quindi una pesante accusa al governo Draghi: "Le misure adottate a suon di Dpcm, e che secondo il governo dei 'migliori' avrebbero dovuto contenere il contagio, non sono servite a contrastare la diffusione del virus. Si assumano le loro responsabilità davanti agli italiani e ammettano una buona volta di aver fallito".

