Fiamme al World Trade center di Hong Kong, circa 100 persone evacuate

Fiamme al World Trade center di Hong Kong, circa 100 persone evacuate

L'incendio pare non sia ancora stato domato, i vigili del fuoco e i soccorritori sono al lavoro per trarre in salvo le persone rimaste all'interno... 15.12.2021, Sputnik Italia

Presso il World Trade center di Hong Kong ci sarebbero almeno due squadre di vigili del fuoco, che combattono contro l'incendio divampato all’interno del grattacielo, secondo le informazioni fornite dalle autorità e riportate dalla Cnbc.La polizia ha anche reso noto che circa 100 persone, che si trovavano nel ristorante al 39° piano, sono state evacuate giusto in tempo, poco prima che il fuoco divampasse preceduto dal fumo.Una persona risulterebbe essere rimasta ferita nel grattacielo commerciale di Hong Kong, che si trova nel distretto dello shopping di Causeway Bay. Ci sarebbero ancora persone intrappolate all’interno della struttura.The Standard, un media di Hong Kong, riporta che le persone ricoverate in ospedale a seguito dell’incendio sarebbero 8, mentre sarebbero circa 350 le persone ancora da portare in salvo e che si troverebbero all’interno dell’edificio.Le cause dell’incendioL'incendio è scoppiato all'interno di una sala contatori, al primo piano del centro commerciale, a mezzogiorno di mercoledì, ora locale, in un'area in cui sono in corso lavori di ristrutturazione. Lo riporta il The Standard.Accortisi del fumo, gli acquirenti e i lavoratori si sono precipitati fuori, mentre il fumo si diffondeva all'interno dell'edificio e nelle strade di Causeway Bay.L’allarme incendio è stato elevato al livello 3 dai vigili del fuoco giunti sul posto.

