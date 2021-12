https://it.sputniknews.com/20211215/falsi-green-pass-perquisizioni-in-tutta-italia-in-queste-ore-da-parte-delle-forze-di-polizia-14190184.html

Falsi Green pass, perquisizioni in tutta Italia in queste ore da parte delle forze di polizia

Falsi Green pass, perquisizioni in tutta Italia in queste ore da parte delle forze di polizia

Grazie all'utilizzo di sofisticati metodi informatici, un'imponente struttura criminale che agiva in tutta la Penisola era in grado di duplicare i certificati... 15.12.2021

La Polizia sta eseguendo in queste ore perquisizioni in tutta Italia, sulle tracce di un gruppo criminale con ramificazioni lungo tutta la Penisola, che avrebbe creato e messo in circolazione, in cambio di denaro, falsi certificati verdi in grado di superare i controlli mediante app di verifica.Gli uomini della polizia postale del CNAIPC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche del Servizio Polizia Postale) di Napoli, dopo un'indagine di carattere informatico, hanno individuato una struttura in grado di generare green pass, grazie a delle credenziali di accesso sottratte in precedenza ad alcune farmacie.L'organizzazione per generare i falsi green pass utlizzava le credenziali di coloro che si erano vaccinati nelle farmacie, e di cui la stessa avrebbe sottratto i dati mediante "sofisticate tecniche di phishing".Nello specifico, secondo quanto traspare dalle indagini, un finto incaricato dalla Regione indicava al farmacista di dover installare un software di assistenza, rivelatosi poi creato "ad hoc" nel qaudro della truffa in atto. Mediante tale software, si riuscivano così a copiare le credenziali dei pazienti e a riprodurre i certificati verdi, da rivendere poi agli interessati.Tra i vari utenti dei falsi green pass in circolazione, risultano, da indiscrezioni di stampa, persone di tutte le parti d'Italia, da Bolzano, Como, Milano, Monza, ma anche Reggio Calabria, Roma, Messina. 15, per ora, gli indagati, 40 perquisizioni effettuate. Indagini in corso.

