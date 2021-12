https://it.sputniknews.com/20211215/elon-musk-spacex-catturera-co2-dallatmosfera-per-usarla-come-carburante-14189505.html

Elon Musk: SpaceX catturerà CO2 dall’atmosfera per usarla come carburante

Elon Musk ha annunciato che SpaceX sta iniziando un programma per rimuovere la Co2 dall'atmosfera. 15.12.2021, Sputnik Italia

Elon Musk ha scritto su twitter che “SpaceX sta iniziando un programma per rimuovere la Co2 dall'atmosfera e trasformarla in combustibile per razzi. Unitevi se siete interessati”, scatenando una miriade di mi piace e retweet.L’inventore e imprenditore, che sta meditando di lasciare tutto per fare l’influencer, ha poi aggiunto che la soluzione in prospettiva potrebbe essere interessante anche per il pianeta Marte, dove in atmosfera la Co2 è altamente presente.Questo vorrebbe, quindi, essere il contributo del miliardario alla riduzione dei gas serra presenti in atmosfera, il diossido di carbonio è infatti uno dei più micidiali, poiché impiega secoli prima di essere riassorbito, a differenza del metano rilasciato in atmosfera, che impiega appena 12 anni per essere riassorbito dal ciclo di vita del pianeta Terra. Tuttavia, non è chiaro se ciò avverrà prima della bancarotta di SpaceX.Elon Musk è stato nominato dal Time come l’uomo dell’anno. Non è chiaro per quali meriti, e a seconda dei punti di vista lo è e non lo è.Per il Time, comunque, è una persona a suo modo originale, perché aspira a portare l’uomo su un altro pianeta, per viverci, ma è anche un clown, un genio e uno showman, che svolge anche l’attività di industriale in Tesla e in SpaceX.L’amante di dogecoinIn uno dei suoi ultimi tweet, poi, ha annunciato che i possessori della criptovaluta dogecoin potranno comprare alcune merci di Tesla.DOGE è subito salito del +14%, mentre le altre criptovalute arrancano vistosamente.

