Elezione capo dello Stato, alla Meloni le rassicurazioni di Letta non bastano

Mentre Giorgia Meloni sogna a come fare per poter guidare i conservatori italiani ed europei, un tema più concreto e immediato la richiama alla realtà... 15.12.2021, Sputnik Italia

Secondo la Meloni, infatti, dietro le aperture di Letta, e anche di Giuseppe Conte, c’è in verità la volontà di “partire da una proposta propria”, dice intervistata dal Corriere della Sera.Ed invece la Meloni ritiene che “in questa fase il centrodestra abbia i numeri per contare e facciamo le nostre proposte. E credo che le nostre proposte debbano essere considerate con la stessa serietà e disponibilità”.Il nome del centrodestra è Berlusconi?Sottolinea che “il centrodestra in questa fase può e deve contare” nell’elezione del presidente della Repubblica, perché “numeri alla mano” c’è “una grande occasione e non possiamo perderla”, sottolinea.“Nessuno pensi di poter eleggere oggi un capo dello Stato senza di noi, ma dobbiamo anche dimostrare di essere molto compatti”, termina.

