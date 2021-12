https://it.sputniknews.com/20211215/due-diplomatici-russi-dichiarati-persona-non-grata-da-berlino--14199827.html

Due diplomatici russi dichiarati "persona non grata" da Berlino

Le autorità tedesche hanno dichiarato "persona non grata" due dipendenti dell'ambasciata russa a Berlino. 15.12.2021, Sputnik Italia

russia

germania

diplomazia internazionale

espulsione

La Germania ha dichiarato due dipendenti dell'Ambasciata russa a Berlino persone non gradite a seguito del caso relativo all'omicidio del cittadino georgiano Zelimkhan Khangoshvili, ha affermato la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock.L'Alta Corte di Berlino ha giudicato oggi il cittadino russo Vadim Sokolov (Krasikov) colpevole dell'omicidio del cittadino georgiano Zelimkhan Khangoshvili e lo ha condannato all'ergastolo. La Procura aveva chiesto l'ergastolo per l'imputato, ritenendo che l'omicidio sia stato commesso su istruzioni "dei dipartimenti governativi del governo della Federazione Russa". La difesa ha insistito sulla mancanza di elementi di prova. Omicidio di KhangoshviliNell'agosto 2019 il 40enne Khangoshvili è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel parco Tiergarten di Berlino. Il sospettato è il cittadino russo Vadim Sokolov. Secondo l'indagine tedesca, il suo vero nome è Vadim Krasikov, il presunto assassino si è recato a Khangoshvili in bicicletta e gli ha sparato con una pistola Glock 26 con silenziatore. La vittima è morta sul colpo. Le udienze del processo sono iniziate a Berlino nel 2020. L'ambasciatore russo in Germania Sergey Nechaev ha affermato che la decisione del tribunale di Berlino nel caso dell'omicidio di Khangoshvili è un evidente atto ostile e non sarà lasciata senza una reazione. Secondo il capo della missione diplomatica, in Russia il verdetto è considerato fazioso e politico e aggrava seriamente le delicate relazioni tra Mosca e Berlino.

