Draghi sulla restrizione ai viaggi degli europei in Italia: c’è poco da riflettere

Il presidente del Consiglio Mario Draghi risponde in merito all’ordinanza sui viaggi emanata dal governo, che impone ai cittadini dell’Unione Europea di... 15.12.2021, Sputnik Italia

“Da noi i contagi con Omicron sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante è molto diffusa, ad esempio in Danimarca, per cui si è pensato di attuare la stessa pratica che si usa oggi per i visitatori che provengono dal Regno Unito, non credo ci sia molto da riflettere su questo”, ha detto Draghi.Dalla Commissione europea è però subito intervenuta la commissaria alla Trasparenza Vera Jourova, che ha esposto le proprie perplessità sulla disposizione del ministro della Salute Roberto Speranza. In pratica, la misura prevista dall’Italia invalida il green pass europeo e mette tutti i cittadini dell’Unione Europea sullo stesso piano.Di fatto, l’ordinanza dice che vaccinati e non vaccinati devono tutti sottoporsi al tampone per entrare in Italia: nessuna distinzione quindi.La commissaria UE ha così commentato la scelta dell’Italia:La risposta di Mario Draghi in Parlamento pare dare indirettamente una risposta anche alla Commissione europea.

