Covid Roma, sindaco Gualtieri: niente 'Concertone'

Stop ai grandi eventi, niente assembramenti. Divieto di feste di piazza, all'insegna della sicurezza e prevenzione contro il Covid-19. 15.12.2021, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/910/59/9105950_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_057005c2db12924ebb84d44a323f0b41.jpg

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri invita alla prudenza circa l'attesa per i festeggiamenti per il capodanno.Elogia l'operato di governo in tema "gestione pandemia" il sindaco di Roma, dicendo che si è fatto bene a voler prolungare lo stato d'emergenza."L'evoluzione della pandemia è sotto gli occhi di tutti. Non bisogna abbassare la guardia e bene ha fatto il governo a prolungare lo stato d'emergenza. Anche noi faremo la nostra parte ed è chiaro che gli eventi più a rischio risentiranno di questa doverosa prudenza", dice lui, come riferito da Romadailynews.Non vi saranno quindi grossi eventi, come di consueto a Roma, per il Capodanno di quest'anno. Stop quindi al tradizionale Concertone, causa pandemia, quest'anno.Gualtieri si dice anche sicuro che i cittadini capiranno.Nei giorni scorsi si era parlato di un super-concerto al Circo Massimo:"Era tutto pronto per celebrare il Capodanno in grande stile e riportare Roma al centro dei grandi eventi", aveva detto l'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, riferendo che si era anche optato per la ripartenza per alcuni "grandi" del mondo della musica e dell'arte romana, da Coez, Tommaso Paradiso ed altri. Ora tutto annullato, a causa, ancora una volta, pandemia. Si inizierà l'anno nuovo "in sordina", sperando ancora una volta di lasciarci alle spalle la terribile pandemia in atto.

2021

Notiziario

