Covid-19: per Locatelli il 7% dei bambini contagiati ha sintomi da Long Covid

Covid-19: per Locatelli il 7% dei bambini contagiati ha sintomi da Long Covid

Lancia un monito ai genitori Locatelli, esortandoli a dimostrare l'affetto che provano per i loro piccoli, "conferendo loro il massimo della protezione... 15.12.2021, Sputnik Italia

italia

salute

vaccino

Vi sarebbero evidenze circa un perdurare dei sintomi da Long Covid anche nei più piccoli. A riferirlo il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, intervenuto nel corso della conferenza stampa per la presentazione della campagna vaccinale per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni.Invita, nel riportare tale dato, ad effettuare quanto prima la vaccinazione, la quale offre "uno strumento importante per proteggere i bambini dal rischio di malattia grave"."In età pediatrica il Covid-19 si può manifestare con una 'sindrome infiammatoria multisistemica', con un'incidenza media rilevata intorno ai 9 anni, mentre il 45% dei casi sono rilevati tra i 5 e gli 11 anni, ed il 70% finisce in terapia intensiva", riporta ancora Locatelli.Da qui il suo appello per esortare la vaccinazione dei più piccoli:Viene infine auspicato un continuo dialogo con il pediatra di fiducia, il quale "può fornire tutte le rassicurazioni alle mamme e ai papà".Si dichiara a favore del vaccino in tale fascia anche la Sip, la società italiana di Pediatria, la quale accoglie l'iniziativa con entusiasmo "per una serie di motivi sanitari, psicologici e sociali", riporta Fanpage, tramite le parole del suo portavoce Annamaria Staiano."C'è un significativo aumento dell'incidenza dei casi di Covid-19 in questa fascia d'età, circa 250 ogni 100mila abitanti. Possiamo dare alcuni numeri. Abbiamo avuto tra i 5 e gli 11 anni circa 250mila bimbi italiani infetti con 1.450 ricoveri, 36 in terapia intensiva e 9 decessi che rappresentano cifre significative. Oltre ai problemi più strettamente medici ci sono tutti gli altri problemi, come la famosa sindrome Mis-c e il Long Covid, che bisogna fronteggiare. Ma pensiamo anche ad altri fattori da prevenire, come quelli psicologici: durante la pandemia abbiamo osservato un incremento dei casi di disordini psichiatrici nei bambini, dall'ansia a casi di autolesionismo a comportamenti compulsivi fino ai suicidi e tentati suicidi in età pediatrica", riferisce ancora Fanpage.Dato notevole, se si pone l'accento sui disordini psichiatrici menzionati e sui casi di autolesionismo e di tentato suicidio, oltre che sulla sindrome da Long Covid menzionata, la quale già di per sè costituisce un problema notevole, che si può protrarre anche a lungo nel tempo.Da qui, l'esortazione anche da parte di Sip ad effettuare anche in questa fascia di età la vaccinazione:

