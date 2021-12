https://it.sputniknews.com/20211215/con-la-pandemia-e-boom-di-pagamenti-digitali-70-per-cento-nel-2021-14202340.html

Con la pandemia è boom di pagamenti digitali: +70 per cento nel 2021

Lo rivela un sondaggio di SumUp. Nel 2021 il numero medio di transazioni per esercente è aumentato del 69,1 per cento.

Sarà per effetto delle politiche messe in campo dagli ultimi esecutivi o per la rivoluzione digitale portata dalla pandemia. Fatto sta che nell’ultimo anno le transazioni “cashless”, ovvero senza contanti, sono aumentate del 43,6 per cento rispetto al 2020 e del 53,3 per cento rispetto al 2019.A dirlo è un sondaggio promosso dall’Osservatorio di SumUp, azienda leader nel settore dei pagamenti digitali. Nel 2021 il numero medio di transazioni per esercente è cresciuto del 69,1 per cento rispetto al 2020 e del 99,3 per cento rispetto al 2019.Ma anche medici, specialisti e operatori sanitari hanno “digitalizzato” i propri studi, con un aumento del 64,7 per cento di transazioni rispetto al 2020.In cima alla lista delle province più “cashless” ci sono Cagliari, Sassari e Napoli, ma anche Cremona, Savona, Bologna e Milano.È una questione di “sicurezza e comodità”, che ha finito “per cambiare le abitudini di commercianti e consumatori”, spiega Umberto Zola, Country Growth Lead Italia di SumUp, citato da Askanews.“Sicuramente sarà importante il ruolo dei pagamenti digitali in questo periodo di grandi acquisti”, prosegue il manager. Le previsioni dei commercianti per quest’anno, sempre secondo la stessa rilevazione, sono ottimistiche: quasi la metà è fiducioso di eguagliare i livelli di fatturato pre-pandemia e il 17 per cento punta addirittura a superarli.

