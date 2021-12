https://it.sputniknews.com/20211215/clima-lallarme-dei-ricercatori-americani-in-arrivo-caldo-infernale-14202942.html

Clima, l'allarme dei ricercatori americani: in arrivo caldo "infernale"

Clima, l'allarme dei ricercatori americani: in arrivo caldo "infernale"

Nature communications: in futuro le persone non potranno lavorare all'aperto a lungo per il caldo intenso. 15.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-15T22:56+0100

2021-12-15T22:56+0100

2021-12-15T22:56+0100

società

ambiente

clima

cambiamenti climatici

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/251/06/2510690_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4be216f6101d4e1ea32c024b3217b5f5.jpg

I ricercatori della Duke University statunitense hanno scoperto che in futuro per il riscaldamento climatico gli abitanti della Terra non potranno lavorare all'aperto per molto tempo. Lo si afferma in un articolo della rivista Nature communications.Secondo gli esperti, se la temperatura del pianeta supera i due gradi Celsius, le perdite economiche dovute alla ridotta produttività del lavoro ammonteranno annualmente a 1,6 trilioni di dollari. I lavoratori nelle regioni tropicali e subtropicali di Asia, Medio Oriente, Africa e Pacifico occidentale, saranno i più colpiti, sono convinti i ricercatori. Molti lavoratori stanno già sperimentando un caldo intenso durante il giorno mentre lavorano all'aperto. Con ogni ulteriore grado di calore in più, le attività all'aperto diventeranno ancora più difficili, affermano gli scienziati. Per evitare questo scenario, più di 190 Paesi hanno firmato l'Accordo sul clima di Parigi nel 2015. Questo documento delinea un piano d'azione per contenere il riscaldamento globale. Il trattato non implica un'eliminazione completa dei combustibili fossili. Tuttavia tutti gli Stati devono adottare misure per la riduzione delle emissioni, la riconfigurazione tecnologica e il passaggio alle fonti energetiche rinnovabili.

https://it.sputniknews.com/20211214/clima-lallarme-dellonu-toccata-nuova-temperatura-record-nellartide-14177372.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, ambiente, clima, cambiamenti climatici, scienza e tech