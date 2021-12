https://it.sputniknews.com/20211215/centro-europeo-malattie-crede-che-omicron-avra-suo-impatto-su-paesi-con-bassa-percentuale-vaccinati-14200029.html

Centro europeo malattie crede che Omicron avrà suo impatto su paesi con bassa percentuale vaccinati

Centro europeo malattie crede che Omicron avrà suo impatto su paesi con bassa percentuale vaccinati

Dal momento che molti paesi dell’Unione Europea hanno lacune nelle campagne vaccinali con percentuali di non vaccinati anche molto ampie, “la sola vaccinazione... 15.12.2021, Sputnik Italia

A riferire queste parole catastrofiste è il Centro europeo per le malattie invettive (Ecdc) che ricomprende anche i paesi EEA.Serviranno “azioni forti” secondo la direttrice dell’entità europea Andrea Ammon:Tutto questo per “ridurre la trasmissione” allo scopo di “alleviare il pesante fardello sui sistemi sanitari” e proteggere le persone più vulnerabili come coloro i quali non possono vaccinarsi perché affetti da altri malattie.Per la direttrice dell’Ecdc, in vista del Natale, i paesi “hanno diverse opzioni di risposta” e tra queste vi è il “rafforzamento degli interventi non farmaceutici” questo significa solo una cosa. Che quello che l’Ecdc sta consigliando agli Stati è di reintrodurre misure di distanziamento sociale più stringenti.Telelavoro, evitare gli assembramenti, ridurre l’affollamento dei mezzi di trasporto pubblico, igiene delle mani e mascherina obbligatoria, oltre a garantire adeguata ventilazione negli spazi chiusi.

