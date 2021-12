https://it.sputniknews.com/20211215/biden-vuole-parlare-nuovamente-con-putin-14200807.html

Biden vuole parlare nuovamente con Putin

Il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato di voler avere un'altra conversazione con il capo di Stato russo Vladimir Putin. 15.12.2021, Sputnik Italia

Il presidente americano Joe Biden ha affermato di voler parlare nuovamente con il capo di Stato russo Vladimir Putin. Il 7 dicembre scorso i leader dei due Paesi hanno avuto colloqui in videoconferenza per circa due ore. Secondo la Casa Bianca, Biden ha espresso preoccupazione per le tensioni tra Russia e Ucraina e ha chiesto una soluzione diplomatica, avvertendo di una risposta collettiva dell'Occidente in caso di escalation militare.Putin, a sua volta, ha attirato l'attenzione dell'omologo statunitense sul fatto che Kiev non sta rispettando gli accordi di Minsk, ma al contrario cerca di sabotarli. Inoltre il presidente russo ha chiarito le linee rosse: l'espansione della Nato verso est e il dispiegamento di armi offensive sul territorio ucraino e nei Paesi confinanti con la Russia.Nell'ultimo periodo l'Occidente ha spesso parlato dei piani della Russia per "invadere" l'Ucraina, accusando Mosca di concentrare le sue forze armate in prossimità del confine. In risposta il Cremlino sottolinea che Mosca non minaccia nessuno e non intende attaccare nessuno, ma muove come lo ritiene opportuno all'interno del territorio nazionale. Il giorno dopo i colloqui con il presidente russo, Biden ha detto che si stava preparando un incontro con Stati Uniti e Paesi leader dell'alleanza da una parte con la Russia, in cui avrebbero discusso le preoccupazioni di Mosca sul movimento verso est della Nato e potuto mettere a punto misure per affievolire le tensioni sul fianco orientale.

