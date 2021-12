https://it.sputniknews.com/20211215/analista-senior-delloms-ritiene-possibile-la-fine-della-pandemia-di-coronavirus-nel-2022-14202009.html

Analista senior dell'Oms ritiene possibile la fine della pandemia di coronavirus nel 2022

La comunità internazionale ha i mezzi per superare completamente la pandemia di Covid-19 nel 2022, ha dichiarato oggi Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico... 15.12.2021, Sputnik Italia

Ad ottobre l'Oms ha lanciato la sua strategia per ottenere la vaccinazione globale contro il Covid-19 entro la metà del 2022, in cui ha delineato le azioni che faranno raggiungere il 70% di immunizzazione globale entro la metà del prossimo anno. Martedì il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato in una conferenza stampa che le evidenze suggeriscono un calo dell'efficacia dei vaccini per la diffusione del ceppo Omicron. Alcuni produttori di vaccini hanno già annunciato nuovi studi per abbinare le formule dei loro preparati all'evoluzione del virus. Il ceppo Omicron è stato identificato per la prima volta in Sudafrica alla fine di novembre. La scorsa settimana il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha affermato che Omicron rappresenta la maggior parte dei nuovi casi di Covid nella maggior parte delle province del Paese. Domenica Ramaphosa è risultato positivo al coronavirus nonostante fosse completamente vaccinato. La nuova variante è stata finora rilevata in 77 Paesi.

