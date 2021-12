https://it.sputniknews.com/20211215/accoltellata-mentre-faceva-jogging-6-anni-al-baby-rapinatore-che-aggredi-marta-14192125.html

Accoltellata mentre faceva jogging, 6 anni al baby-rapinatore che aggredì Marta

Ha ottenuto 6 anni e otto mesi di carcere il rapinatore di 15 anni che lo scorso 23 marzo accoltellò a Mogliano Veneto (Treviso) Marta Novello, una ragazza di...

2021-12-15T13:32+0100

2021-12-15T13:32+0100

2021-12-15T13:32+0100

Al ragazzo è stato riconosciuto un parziale vizio di mente e per questo ha ottenuto uno sconto di pena. Si trova ora nel carcere minorile di Treviso e tornerà libero all’età di quasi 23 anni.Il ragazzo aveva compiuto il gesto per derubare Marta e per comprarsi la droga da consumare con gli amici.La perizia psichiatrica disposta dalla procura dipinge il quadro di un adolescente immaturo per la sua età e con alcuni problemi, ma in grado di comprendere quello che stava facendo e che ha fatto a Marta.La relazione del neuropsichiatra della difesa, invece, puntava tutto sulla incapacità d'intendere e volere dell’adolescente.Al giovane è andata comunque bene, poiché le accuse di tentato omicidio (Marta è sopravvissuta al massacro) e tentata rapina lo facevano partire da una base di 14 anni di carcere. La pena è scesa di un terzo, grazie al rito abbreviato e alle attenuanti, oltre che per il vizio parziale di mente che gli è stato riconosciuto al momento di compiere il delitto.Le condizioni di MartaDopo un lungo coma, Marta è riemersa, ma la sua vita è ancora una battaglia che le impone di affrontare le conseguenze di quelle 23 coltellate, ricevute semplicemente perché faceva jogging.Marta ha ripreso a studiare e il prossimo anno potrebbe anche laurearsi.

