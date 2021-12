https://it.sputniknews.com/20211214/vaccini-scaduti-la-nigeria-distruggera-1-milione-di-dosi-14183765.html

Vaccini scaduti, la Nigeria distruggerà 1 milione di dosi che nessuno ha voluto fare

Le autorità della Nigeria hanno reso noto che circa un milione di dosi di vaccino anti-Covid scadute saranno distrutte. 14.12.2021, Sputnik Italia

Le autorità del Paese africano, come riporta la Reuters, hanno reso noto che le dosi di siero sono state consegnate dai donatori internazionali a ridosso della data di scadenza e pertanto non c'è stato abbastanza tempo per la loro distribuzione.Viene comunque precisato che nessuna delle dosi scadute è stata finora inoculata in Nigeria.Si tratta del primo caso di smaltimento di vaccini scaduti avvenuto in Nigeria dall'inizio della pandemia di coronavirus.Il Covid-19 in NigeriaDall'inizio dell'emergenza sanitaria la Nigeria ha riportato 217.000 casi di contagio da coronavirus, a fronte di 2.918 vittime.Finora solo il 2% circa dei circa 200 milioni di cittadini nigeriani è stato completamente immunizzato.

