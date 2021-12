https://it.sputniknews.com/20211214/un-potente-terremoto-di-magnitudo-73-scatta-lallerta-tsunami-in-indonesia-14175782.html

Indonesia: potente terremoto di magnitudo 7,3, scatta l'allerta tsunami

Indonesia: potente terremoto di magnitudo 7,3, scatta l'allerta tsunami

L'Indonesia ha emesso un'allerta tsunami per le coste vicino al Mare di Flores, in Indonesia, in seguito ad un considerevole movimento tellurico verificatosi... 14.12.2021, Sputnik Italia

Secondo il Pacific Tsunami Warning Center, gestito dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, con sede a Ewa Beach, nelle Hawaii, uno dei due centri d'allerta tsunami degli Stati Uniti d'America, che fa parte di un sistema internazionale di allerta tsunami con competenza per l'area del Pacifico, stamane, intorno alle 11:20, ora locale (04:20 ora italiana), un terremoto di magnitudo 7,3 (inizialmente valutato 7,6) è stato registrato a circa 91 chilometri a nord di Maumere, in Indonesia, la seconda città più grande dell'isola di Flores. Non sono stati segnalati feriti.Un filmato caricato sui social mostra una scena ripresa all'ospedale Stella Maris di Makassar, sull’isola di Sulawesi.Altre riprese sono state caricate negli ultimi minuti e ne vengono aggiunte man mano."Sulla base dei parametri preliminari del terremoto, sono possibili onde di tsunami pericolose per le coste situate entro 1.000 km dall'epicentro ", si legge in un bollettino degli Stati membri, emesso dal Pacific Tsunami Warning Center.L'Indonesia è soggetta a frequenti e grandi terremoti, poiché si trova all'incrocio tra l'Anello di fuoco e la cintura delle Alpide, una zona vulcanica e sismica legata alla subduzione.Si ricorderà il maremoto dell'Oceano Indiano del 26 dicembre 2004, che fu uno dei più catastrofici disastri naturali dell'epoca moderna e causò oltre 200mila vittime. In quel caso, la placca coinvolta fu quella indo-asiatica e la magnitudo fu di 9,1.

