"Thank You Governo", a Roma trovati tre pacchi regalo in strada: si indaga su No-vax e anarchici

L'intervento degli artificieri ha permesso di aprire in tutta sicurezza gli involucri che erano però vuoti. 14.12.2021, Sputnik Italia

"Thank you Governo. Auguri a voi che pensate a noi. Anche noi vi ringrazio"E' quanto scritto sui biglietti allegati a tre pacchi regalo lasciati in strada a Grottaferrata, vicino Roma, con tanto di infiocchettatura.Tra le scritte riportate anche delle invettive contro le misure prese dall'Esecutivo in chiave anti-Covid. Sul posto, pensando a dei possibili pacchi bomba, sono intervenuti i carabinieri con una squadra di artificieri.Aperto un fascicolo d'inchiesta per capire chi e per quale ragione abbia inviato questo messaggio, con i maggiori indiziati che sono il fronte dei No Vax e degli anarchici.

