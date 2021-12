https://it.sputniknews.com/20211214/telefonata-putin-macron-lucraina-aggrava-la-situazione-con-il-bene-placito-dei-paesi-occidentali-14182959.html

Avvertimento di Putin a Macron: basta "pompare" di armi l'Ucraina

Avvertimento di Putin a Macron: basta "pompare" di armi l'Ucraina

14.12.2021

Avvertimento di Putin a Macron: basta "pompare" di armi l'Ucraina

All'indomani della conversazione telefonica avuta con il primo ministro britannico Boris Johnson, il Cremlino informa che è avvenuta una telefonata tra Vladimir Putin ed il presidente francese Macron.Putin ha detto a Macron che Kiev sta deliberatamente aggravando la situazione sulla linea di contatto in Donbass con la connivenza di un certo numero di paesi occidentali, riporta il comunicato stampa del Cremlino. I due capi di stato hanno avuto un'ampia conversazione sulla situazione in atto in Ucraina e la parte russa ha ribadito la propria posizione sulla minaccia percepita al proprio confine:Inoltre il presidente della Russia ha sottolineato l'importanza dell'avvio immediato di negoziati internazionali al fine di sviluppare garanzie fissate legalmente che escludano qualsiasi ulteriore avanzata della NATO verso est e il dispiegamento di armi che minacciano la Russia negli stati vicini, principalmente in Ucraina. Putin ha invitato il partner francese a trattare le preoccupazioni espresse con comprensione e a partecipare alla discussione.

