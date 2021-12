https://it.sputniknews.com/20211214/stato-di-emergenza-in-italia-prorogato-al-31-marzo-2022-ok-dal-cdm-14184299.html

Il Consiglio dei ministri si è espresso a favore della proroga al 31 marzo dello stato d'emergenza per il Covid. La notizia trapela da fonti governative ed è stata diffusa dall'ANSA.Prorogati i criteri per le zone bianca, gialla, arancione e rossa.Restano in vigore fino al 31 marzo le misure che consentono , "su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso" di imporre chiusura di strade e parchi,cinema e teatri, lo stop alle cerimonie, fino al lockdown e alla quarantena "ai soggetti che hanno avuto contatti" a rischio.Conte: era inevitabile. Letta soddisfatto“Oggi, di fronte alla curva attuale epidemiologica che vede una variante con un tasso di contagiosità ancora più elevato, diventa pressoché inevitabile prorogare lo stato di emergenza", ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte commentando la decisione del Cdm.Conte ha sottolineato che il governo "non ha ceduto alle sirene"."Una scelta utile, positiva, presa senza discutere, mi avrebbe stupito l'opposto".Di altro avviso Fratelli d'Italia. "Al di là dei proclami, questa ennesima proroga dello stato di emergenza dimostra che le misure adottate dal governo non sono state efficaci. Fratelli d'Italia continua a sostenere che bisogna intervenire sui trasporti, sulla scuola e soprattutto dire la verità ai cittadini: il green pass non rende in alcun modo più sicuri”, ha detto al Tg1 il capogruppo ddi Fdl alla Camera Francesco Lollobrigida.

