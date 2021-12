https://it.sputniknews.com/20211214/speranza-firma-ordinanza-arrivi-dai-paesi-ue-test-negativo-e-quarantena-per-i-non-vaccinati--14185443.html

Speranza firma ordinanza arrivi dai Paesi Ue: test negativo e quarantena per i non vaccinati

Prorogate le misure per i Paesi al di fuori dell'Unione. L'ordinanza è valida dal 16 dicembre fino al 31 gennaio. 14.12.2021, Sputnik Italia

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede l'obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell'Unione Europea. Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei. Il divieto, già previsto, di ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Malawi,Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia ed Eswatini è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 gennaio 2022. Eccezione viene fatta per i cittadini italiani che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza

