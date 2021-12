Sondaggio YouGov: Obama è l'uomo più ammirato al mondo, Biden è 20°. Al nono posto Putin

https://it.sputniknews.com/20211214/sondaggio-yougov-obama-e-luomo-piu-ammirato-al-mondo-biden-e-20-al-nono-posto-putin-14182139.html

Nella top-10 degli uomini più ammirati ci sono quattro politici, tre imprenditori, due calciatori ed un attore. Al 16° posto c'è anche Papa Francesco. 14.12.2021, Sputnik Italia

In cima alla classifica degli uomini e delle donne più ammirati nel 2021, come un anno fa, ci sono l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sua moglie Michelle. Lo si apprende dai risultati della recente ricerca della compagnia britannica YouGov.Il presidente della Cina Xi Jingping è rimasto in terza posizione. Anche il presidente russo Vladimir Putin è entrato nella top-10, salendo di tre posizioni quest'anno, aggiudicandosi il nono posto. Il presidente americano Joe Biden ha fatto il suo debutto nella classifica e quest'anno chiude la top-20 del sondaggio YouGov.Tra i primi dieci uomini più ammirati al mondo ci sono anche il fondatore di Microsoft Bill Gates, i calciatori Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, l'attore Jackie Chan, il fondatore di SpaceX Elon Musk, il primo ministro indiano Narendra Modi e il fondatore di Alibaba Jack Ma. L'ex presidente statunitense Donald Trump è al 13° posto. Papa Francesco è salito al 16° posto, guadagnando due posizioni, rispetto al 2020.Le donne più ammirate sono l'attrice e l'inviato speciale dell'UNHCR Angelina Jolie, la regina Elisabetta II di Gran Bretagna, la conduttrice televisiva Oprah Winfrey, le attrici Scarlett Johansson, Emma Watson, Priyanka Chopra, la cantante Taylor Swift, l'ex cancelliere tedesco Angela Merkel e l'attivista per i diritti umani Malala Yousafzai.La compagnia britannica osserva che le prime tre posizioni nelle classifiche, sia per le donne che per gli uomini, sono rimaste invariate.L'indagine è stata condotta a partire dalla scorsa primavera di quest'anno, con 42mila partecipanti in 38 paesi e territori. Il margine di errore non viene specificato.

