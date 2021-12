https://it.sputniknews.com/20211214/scuola-obbligo-vaccinale-per-docenti-e-personale-ata-dal-15-dicembre-14178894.html

Scuola, obbligo vaccinale per docenti e personale ATA dal 15 dicembre

Scuola, obbligo vaccinale per docenti e personale ATA dal 15 dicembre

L'avvenuta vaccinazione dei membri del personale sarà verificata dai dirigenti scolastici, analogamente a quanto già accade con il Green Pass. 14.12.2021

A partire dalla giornata di domani, mercoledì 15 dicembre, scatta l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola.Presidi, collaboratori scolastici, docenti e personale tecnico amministrativo saranno tutti tenuti a sottoporsi alla vaccinazione, dalla scuola materna alle superiori statali.Inoltre, il vaccino diventerà obbligatorio per i dipendenti delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.In sostanza, chi presta servizio nelle scuole dovrà aver adempiuto all’obbligo vaccinale, che “comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, dal 15 dicembre, la somministrazione della successiva dose di richiamo".Questi, o un suo delegato, vedranno comparire sullo schermo una nuova funzione, relativa proprio all’obbligo vaccinale e, grazie al supporto dei servizi informatici del Ministero dell’Istruzione, potrà accertare telematicamente se il docente o il personale Ata è in regola con le vaccinazioni, senza dover richiedere alcuna documentazione cartacea.A quel punto, il verificatore troverà a video un cruscotto riportante una spunta verde accanto al nome del docente o amministrativo vaccinato, oppure rossa se invece non lo è, in maniera simile a quanto già accade con il Green Pass, che per la scuola viene verificato su una piattaforma differente.

