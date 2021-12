https://it.sputniknews.com/20211214/romania-inviata-rai-malmenata-e-tenuta-in-ostaggio-da-senatrice-no-vax-14179838.html

Romania, inviata Rai malmenata e tenuta in ostaggio da senatrice no-vax

Romania, inviata Rai malmenata e tenuta in ostaggio da senatrice no-vax

Risolutivo l'intervento dell'Ambasciata italiana a Bucarest, che ha permesso la liberazione della reporter dal commissariato di Polizia dove era stata...

È finita nel peggiore dei modi l'intervista della giornalista Rai Lucia Goracci alla senatrice romena no-vax Iana Iovanovici Șoșoacă.Recatasi a Bucarest per fare il punto della situazione su uno tra i Paesi più colpiti dalla quarta ondata di Covid-19, la reporter si è trovata suo malgrado ad essere "sequestrata" per ore.Durante il colloquio con la giornalista italiana, dopo aver negato i morti per COVID e aver messo in dubbio la veridicità della pandemia, la senatrice Șoșoacă ha chiuso a chiave la porta dell'appartamento nel quale si stava svolgendo l'intervista e, alla presenza di alcuni suoi collaboratori e di agenti delle forze dell'ordine, ha chiamato la Polizia, dichiarando che la troupe della Goracci e la giornalista stessa si fossero introdotte nell'abitazione illegalmente.La Goracci è riuscita comunque ad uscire dall'abitazione e, una volta fuori, ha raccontato tutto agli agenti, ma, tornata all'interno, la situazione è degenerata ulteriormente.L'intervento dell'ambasciata italianaA riportare la situazione sotto controllo è l'intervento dell'Ambasciata italiana a Bucarest, che è riuscita a far uscire la Goracci dal commissariato dove era stata perquisita e trattenuta per ore.L'Usigrai ha rilasciato un comunicato in relazione a quanto accaduto, esprimendo il proprio ringraziamento alle autorità diplomatiche italiane in Romania e condannando fermamente quanto accaduto."La Romania chieda scusa per la grave aggressione all'inviata della Rai Lucia Goracci e ai suoi collaboratori. Se Bucarest è ancora Europa, fatti del genere non devono accadere", si legge nella nota.Il sindacato dei giornalisti Rai, in conclusione, ha affermato di aspettarsi che "il governo italiano e I'Unione Europea chiedano spiegazioni al governo Romeno su quanto è accaduto".

