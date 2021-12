https://it.sputniknews.com/20211214/roma-presenta-la-candidatura-per-expo-2030-di-maio-la-citta-eterna-cuore-del-mediterraneo-14183079.html

Roma presenta la candidatura per Expo 2030. Di Maio: “La Città eterna, cuore del Mediterraneo”

Roma presenta la candidatura per Expo 2030. Di Maio: “La Città eterna, cuore del Mediterraneo”

Roma sfiderà altre quattro città per ospitare l’Esposizione mondiale: Mosca, Riad, Odessa e Busan. La decisione verrà presa nel 2023. Gualtieri: “Roma è il... 14.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-14T16:49+0100

2021-12-14T16:49+0100

2021-12-14T16:49+0100

roma

expo

luigi di maio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/621/55/6215548_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2c939316499e778af1636ba170cf5b88.jpg

Dopo l’annuncio del presidente del Consiglio Mario Draghi a ottobre, oggi è stata ufficialmente presentata all’Assemblea generale del Bureau International des Expositions la candidatura di Roma per l’Expo 2030.È stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a spiegare le ragioni che stanno dietro la candidatura e i motivi per scegliere la Capitale per “un evento di punta, che cade a ridosso del centenario del Bureau International des Expositions”.A “15 anni da Expo Milano, il governo italiano, in partnership con il Comune di Roma, i suoi cittadini, le autorità locali e il Paese nel suo insieme, presenta oggi la sua candidatura per ospitare a Roma l'EXPO Mondiale del 2030, la Città Eterna, dal 25 aprile al 25 ottobre”, ha detto Di Maio.Il titolo è “Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione” e affronta i temi della globalizzazione e della digitalizzazione insieme alla sostenibilità e alla transizione.Questo è il tema dell'Expo di Roma 2030”, ha spiegato il ministro parlando di un’idea di città “inclusiva e policentrica”.Roma cuore del MediterraneoDi Maio ha sottolineato come da “28 secoli Roma è capitale indiscussa di arte, cultura, dialogo e creatività, in un costante processo di rigenerazione”."Gestisce grandi eventi, come il Giubileo 2016, che ha attirato più di 20 milioni di persone. Il prossimo Giubileo del 2025 rappresenterà un ponte verso Expo 2030”.Roma, ha ricordato, “è al centro dell'Italia e facilmente raggiungibile da altre destinazioni famose in tutto il mondo nel Paese”.Una scelta “ambiziosa” che avrà bisogno del sistema Paese per ottenere il risultato, ha concluso Di Maio.Gualtieri: Roma è una città unicaA presentare la candidatura della Capitale per Expo 2030 anche il sindaco Roberto Gualtieri.“Insieme al ministro Di Maio e al Presidente del Comitato organizzatore Amb. Massolo presentiamo la candidatura di Roma” ha scritto su Twitter.E nel suo intervento ha spiegato come la città sia un “luogo ideale per ospitare un'Esposizione” sui temi dell’innovazione, della sostenibilità e sulla rigenerazione urbana.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

roma, expo, luigi di maio