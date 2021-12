https://it.sputniknews.com/20211214/roma-esplosione-in-una-villetta-unanziana-signora-inglese-ferita-14177035.html

Roma, esplosione in una villetta: un'anziana signora inglese ferita

Una forte esplosione si è verificata, intorno alle 06:45 del mattino, in una villetta a Rocca di Papa, in provincia di Roma, causando il crollo di una porzione... 14.12.2021, Sputnik Italia

A causarla potrebbe essere stata una perdita di gas.Sul posto sono presenti le squadre dei vigili del fuoco e i Carabinieri della Stazione di Rocca di Papa e della Compagnia di Frascati.Stando a quanto si apprende, una donna 80enne di nazionalità inglese è rimasta sotto le macerie, ma è già stata estratta dai vigili del fuoco, per poi essere trasportata in ospedale.Si indaga sulle cause dell'incidente e sono in corso delle verifiche per escludere il coinvolgimento di altre potenziali vittime.Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, una possibile fuoriuscita di gas che potrebbe aver causato la deflagrazione.All'interno del garage, oltretutto, sono state rinvenute due bombole.

