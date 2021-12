https://it.sputniknews.com/20211214/prezzi-del-gas-in-eu-a-1400-e-la-prima-volta-da-inizio-ottobre-14176733.html

Prezzi del gas in EU a $1.400, è la prima volta da inizio ottobre

Prezzi del gas in EU a $1.400, è la prima volta da inizio ottobre

Crescono nuovamente i prezzi dei futures sul gas in Europa e stabiliscono un nuovo record da inizio ottobre: 1.400 dollari per mille metri cubi. 14.12.2021, Sputnik Italia

I prezzi dei futures sul gas in Europa crescono del 5% all'apertura delle negoziazioni e superano i 1.400 dollari per mille metri cubi per la prima volta da ottobre, riferiscono i dati della borsa londinese ICE.I prezzi dei futures sull'indice olandese TTF sulla piattaforma ICE Futures, all'apertura della sessione di negoziazioni, ammontava a 1.405 dollari e, alle 08:05, ora italiana, e cresciuto fino a 1.425,5 dollari, un'aumento del 5% rispetto al prezzo di liquidazione del giorno prima (1.356,3 dollari).I prezzi dei futures di gennaio sul gas in Europa continuano a crescere. A fine della scorsa settimana sono rimasti stabilmente al di sopra dei 1.200 dollari per mille metri cubi.

economia, gas, borsa