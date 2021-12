https://it.sputniknews.com/20211214/pnrr-bitonci-lega-si-al-fondo-da-10-milioni-per-i-ristoranti-piu-penalizzati-dal-covid-14181338.html

Pnrr, Bitonci (Lega): "Sì al fondo da 10 milioni per i ristoranti più penalizzati dal Covid"

Pnrr, Bitonci (Lega): "Sì al fondo da 10 milioni per i ristoranti più penalizzati dal Covid"

Il nuovo fondo sarà introdotto tramite un apposito emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. 14.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-14T19:17+0100

2021-12-14T19:17+0100

2021-12-14T19:17+0100

italia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/10249975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b576c7c769a05777ee6219c8f0de9784.jpg

La Commissione bilancio della Camera ha approvato un emendamento al Dl Pnrr, che prevede l'introduzione di un fondo per i ristoranti più colpiti e penalizzati dalla pandemia di Covid-19.A renderlo noto, oggi, è Massimo Bitonci, capogruppo leghista in Commissione Bilancio e responsabile dipartimento Attività produttive della Lega.Il deputato ha quindi sottolineato che tale risultato è stato raggiunto "grazie alla determinazione di Lega, Forza Italia e FdI", precisando che il "il riparto del fondo sarà gestito dal Mise di concerto con il Ministero del Turismo".L'ok di Bruxelles al PnrrNello scorso mese di novembre, l'Unione Europea ha giudicato positivamente il piano del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e ha acconsentito allo sblocco di altri 20 miliardi del Recovery Fund.Il Desk Italia ha verificato che tutti gli impegni assunti dall’Italia siano stati realizzati o siano in fase di approvazione, registrando due piccoli intoppi su tribunale fallimentare e legge sulla disabilità: punti su cui ci sono stati già i dovuti chiarimenti e che non mettono in dubbio la seconda tranche del Recovery per l’Italia.A fine dicembre, dunque, Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia potranno trasmettere la richiesta per la nuova rata di finanziamenti, dopo i 24 miliardi ricevuti ad agosto scorso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, economia