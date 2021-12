https://it.sputniknews.com/20211214/norvegia-la-omicron-impazza-il-governo-vieta-lalcol-e-raccomanda-il-lavoro-a-distanza-14176883.html

Norvegia, la Omicron impazza: il Governo vieta l'alcol e raccomanda il lavoro a distanza

14.12.2021 - In seguito alle stime allarmanti dell'Istituto norvegese di Sanità, il Paese scandinavo ha annunciato una serie di misure per frenare la diffusione esplosiva...

L'Istituto norvegese di sanità pubblica ha stimato che, a meno che la diffusione dell'infezione non venga frenata, il paese di 5,2 milioni di abitanti potrebbe arrivare a registrare fino a 300.000 casi di contagi al giorno.Per tale motivo, il Governo ha preso nuovi provvedimenti, come lo stop agli alcolici nei locali notturni e la raccomandazione di lavorare in remoto quando possibile. I cittadini sono incoraggiati anche a rimanere a casa il più possibile e a limitare i loro contatti sociali. Vengono introdotti, inoltre, limiti massimi alle riunioni pubbliche e private. Infine, vengono reintrodotti i requisiti di protezione e chiusura durante gli eventi al chiuso. Le misure si applicheranno a partire da mercoledì.Il ceppo Omicron si sta diffondendo rapidamente in Norvegia, ora presente in tutte le contee, con un raddoppio dei casi nell'ultima settimana, secondo quanto riportato dall'emittente nazionale NRK.Allo stesso tempo, il numero di ricoverati in ospedale con COVID-19 ha raggiunto un livello record dall'inizio della pandemia, 358, ha riferito la direzione norvegese della salute.Oltre a misure concrete, il governo ha anche espresso piani per accelerare la vaccinazione e ha fissato l'obiettivo che tutti gli ultraquarantacinquenni dovrebbero ricevere la vaccinazione di richiamo prima di metà gennaio.Secondo i calcoli dell'Istituto norvegese di sanità pubblica (FHI), in tre settimane potrebbero esserci tra i 90.000 e i 300.000 nuovi casi di infezione al giorno (in una nazione di soli 5,2 milioni e con il 72% della popolazione completamente vaccinata), con un rischio di fino a 200 nuovi pazienti da ospedalizzare ogni giorno, se la diffusione dell'infezione non verrà rallentata in modo significativo.Il vicedirettore sanitario Espen Rostrup Nakstad ha confrontato la situazione dell'infezione con il ceppo Omicron con quella di marzo 2020, prima che il programma di vaccinazione venisse intrapreso. Ha sottolineato che i tassi d'infezione e ospedalizzazione sono in aumento e che i vaccini non sembrano fornire una protezione completa contro la variante Omicron.Frode Forland, direttore del controllo delle infezioni presso l'FHI, ha affermato che nella situazione attuale è meglio prevenire che curare.Anche Forland ha sottolineato i vantaggi di una vaccinazione rapida (o rivaccinazione con richiami) per prevenire la congestione del sistema sanitario.

