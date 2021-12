https://it.sputniknews.com/20211214/mobius-lera-del-del-dollaro-come-moneta-di-riserva-finira-tra-20-anni-dopo-solo-yuan-14185566.html

Mobius: l'era del del dollaro come moneta di riserva finirà tra 20 anni, dopo solo yuan

Tra 20 anni il dollaro cederà la propria posizione come la principale moneta di riserva allo yuan cinese, ritiene il fondatore di Mobius Capital Partners, Mark... 14.12.2021, Sputnik Italia

"Sappiamo che non esistono monete che si usano eternamente. Arriverà il giorno quando il dollaro USA perderà il suo dominio come la moneta di riserva", ha affermato Mobius in una discussione virtuale, organizzata dalla società di investimento Aton.Ad avviso dell'imprenditore, è molto probabile che il dollaro sarà sostituto dallo yuan cinese.Nei prossimi anni, il dollaro manterrà il suo status della principale moneta di riserva: è facilmente convertibile in quasi tutti i paesi e non esiste un'altra valuta così ampiamente utilizzata, ha affermato Mobius.

economia