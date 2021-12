https://it.sputniknews.com/20211214/malta-autorizza-luso-della-cannabis-a-scopo-ricreativo-14185917.html

Malta autorizza l'uso della cannabis a scopo ricreativo

Malta autorizza l'uso della cannabis a scopo ricreativo

La Malta fa un altro passo verso la legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo. Una volta promulgata la legge, renderà il paese insulare il primo in... 14.12.2021, Sputnik Italia

Il ddl consente ai consumatori della cannabis di coltivare legalmente fino a quattro piante per uso personale. I consumatori potranno anche portare dietro fino a sette grammi di cannabis nei luoghi pubblici senza timore di essere arrestati, nonostante fumarla nei luoghi pubblici rimanga vietato. La legge consentirà inoltre a chiunque abbia precedenti penali per cannabis di presentare ricorso.Il voto si è chiuso con 36 voti a favore e 27 contrari.Il ddl deve essere ora promulgato dal presidente George Vella. Così, Malta diventerà ufficialmente il primo paese a legalizzare la marijuana. Ad esempio, nei Paesi Bassi il possesso, la fabbricazione o il commercio di droghe è un reato: non è consentito coltivare cannabis o marijuana in casa o in qualsiasi altro luogo. Le autorità lussemburghesi hanno avviato il processo di legalizzazione della cannabis per uso personale nell'ottobre di quest'anno.

