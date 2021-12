https://it.sputniknews.com/20211214/loms-prevede-un-aumento-del-numero-di-ricoveri-e-decessi-causati-dalla-variante-omicron-14177807.html

L'OMS prevede un aumento del numero di ricoveri e decessi causati dalla variante Omicron

L'OMS prevede un aumento del numero di ricoveri e decessi causati dalla variante Omicron

Sarà necessario attendere ancora alcune settimane per comprendere del tutto il quadro clinico dei pazienti affetti dalla nuova variante del coronavirus. 14.12.2021, Sputnik Italia

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha riferito a Sputnik che si aspetta un aumento del numero di ricoveri e decessi legati al nuovo ceppo di coronavirus Omicron.Molti paesi non hanno ancora la capacità di analizzare in modo coerente tutti i casi o i decessi, quindi può essere difficile fornire informazioni accurate sui decessi relativi a una particolare variante, ha affermato l'OMS, aggiungendo che sono attese maggiori informazioni sulla gravità del ceppo Omicron nelle prossime settimane, a causa del lasso di tempo che intercorre tra l'aumento del numero di contagi e l'aumento del numero di casi gravi e decessi.I casi di Omicron in EuropaIntanto, questa mattina, Gabriel Attal, portavoce del governo francese, ha dichiarato che in Francia si è arrivati "a poco più di 130 casi della variante Omicron accertati".Lunedì, l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha invece confermato il primo decesso correlato a Omicron, mentre il ministro della Salute Sajid Javid ha affermato che il nuovo ceppo del Covid-19 si sta diffondendo ad un "velocità fenomenale".Per quanto riguarda l'Italia, sono 27 i casi confermati di contagio da Omicron, mentre, nel complesso, sono 1.686 i contagi finora segnalati da 23 Paesi dell'area Unione Europea/Spazio economico europeo.

