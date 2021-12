https://it.sputniknews.com/20211214/libia-la-camera-chiusa-dei-rappresentanti-decide-il-destino-delle-elezioni-14179735.html

Libia, la camera chiusa dei rappresentanti decide il destino delle elezioni

Il portavoce della Camera dei rappresentanti libica, Abdallah Blihaq, ha parlato con Sputnik di una consultazione informale a porte chiuse tenutasi alla Camera... 14.12.2021, Sputnik Italia

“L'incontro, presieduto dal primo vicepresidente designato, Fawzy al-Nuwairy, è stato per lo più informale, ma chiuso. Stanno discutendo degli ultimi sviluppi nella politica interna del Paese: in particolare, se possiamo davvero tenere elezioni parlamentari e presidenziali nel prossimo futuro", ha detto a Sputnik il portavoce della Camera dei rappresentanti libica Abdallah Blihaq.Parlando dell'eventuale svolgimento delle elezioni, previste per la fine di dicembre, Blihak ha spiegato che la Camera dei Rappresentanti è in attesa di una relazione dalla commissione, precedentemente incaricata di studiare tutti i rischi e le possibilità del prossimo processo elettorale.Secondo Abdullah Blihak, qualsiasi decisione che la Camera dei Rappresentanti e il governo ad interim dovessero prendere in merito alle elezioni sarà comunque difficile e controversa.“Tutto è complicato dal fatto che la data delle elezioni è stata una decisione internazionale, non interna. È del tutto possibile che attori esterni possano far pressione sulle elezioni, in modo che si tengano esattamente alla data prevista", ha spiegato.

