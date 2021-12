Leonardo consegna i primi Eurofighter Typhoon al Kuwait. Guerini: “Ottima operazione per l’Italia”

https://it.sputniknews.com/20211214/leonardo-consegna-i-primi-eurofighter-typhoon-al-kuwait-guerini-ottima-operazione-per-litalia-14185707.html

Sono atterrati oggi in Kuwait i primi due Eurofighter Typhoon, parte di un più ampio ordine di 28 aeroplani, destinati alla Forza Aerea del paese. Lo rende noto Leonardo con un comunicato.L’Eurofighter Typhoon per la Kuwait Air Force è un velivolo caratterizzato da un’ampia gamma di capacità operative, realizzato da Leonardo in base alle specifiche esigenze dell'Aeronautica Militare kuwaitiana.Leonardo, che con le sue attività realizza circa il 36% del valore dell’intero programma con un ruolo chiave nella componente aeronautica e in quella dell’elettronica di bordo, è protagonista anche del nuovo radar a scansione elettronica AESA (Active Electronically Scanned Array) che caratterizza gli Eurofighter ordinati dal Kuwait, incrementandone performance e competitività.Profumo: “I più avanzati mai prodotti”I due Eurofighter Typhoon fanno parte di un più ampio ordine di 28 aeroplani, destinati alla Forza Aerea del paese e la loro consegna avviene in un anno particolarmente significativo per Italia e Kuwait: il 2021 è l’anno del 60esimo anniversario delle relazioni italo-kuwaitiane.Nel corso del contratto “equipaggeremo il Paese con una importante capacità di difesa aerea e, in sinergia con l’Aeronautica Militare, abbiamo addestrato i loro piloti nei nostri centri di formazione in Italia realizzando infrastrutture all’avanguardia in Kuwait per ospitare e manutenere una flotta di 28 velivoli”.Una cooperazione ad ampio raggioSono diversi i programmi di cooperazione internazionale già avviati tra la Forza Armata italiana e il Kuwait, rivolti in particolare al settore dell’addestramento e della formazione del personale presso le strutture dell’Aeronautica.In particolare, l'addestramento di allievi piloti kuwaitiani per il conseguimento del brevetto di pilota militare e il successivo addestramento avanzato propedeutico alla conversione operativa dei piloti sul caccia Eurofighter presso il 20esimo Gruppo del Quarto Stormo di Grosseto e la formazione dei manutentori di aeromobili della stessa linea.Inoltre, alcuni istruttori dell’Aeronautica Militare, insieme ai piloti collaudatori di Leonardo, supporteranno l’addestramento iniziale dei piloti della Kuwait Air Force e la crescita dell’OCU (Operational Conversion Unit) presso la base di Al Salem.

