Gas, prezzo ancora in crescita: superati i 1500 dollari per 1000 metri cubi

I prezzi dei futures sul gas in Europa hanno fatto segnare un aumento di quasi l'11% e, per la prima volta dal 6 ottobre, superano i 1.500 dollari per mille... 14.12.2021, Sputnik Italia

Il prezzo del gas in Europa nel corso delle contrattazioni di martedì ha superato la soglia dei 1.450 dollari per 1.000 metri cubi per la prima volta da ottobre, e in pochi minuti è arrivato a toccare i 1.500 dollari per 1.000 metri cubi.Secondo i dati della Ice Futures Europe di Londra, alle 16.34 la quotazione era di circa 1.424 dollari per 1.000 metri cubi. Alle 16:48 ha superato i 1.450 dollari per 1.000 metri cubi. m, ed alle 17:06 i 1.500 dollari per 100 metri cubi.Questa mattina in apertura di contrattazioni il prezzo del gas aveva fatto registrare un balzo oltre i 1.400 dollari per 1000 metri cubi, ma si era poi assestato intorno alla quota di 1.350 dollari per 1000 metri cubi.

